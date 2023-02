Alice Schwarzer Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild up-down up-down Demonstration Alice Schwarzer bestreitet mangelnde Abgrenzung gegen Rechte Von dpa | 25.02.2023, 09:05 Uhr

Kurz vor der Demonstration „Frieden in der Ukraine“ am Brandenburger Tor in Berlin hat Alice Schwarzer den Vorwurf einer unzureichenden Abgrenzung gegenüber Rechtsextremen zurückgewiesen. „Selbstverständlich werden wir gegen jede Art von rechtsextremer Propaganda auf dem Platz angehen“, versicherte die Frauenrechtlerin der Deutschen Presse-Agentur. Sowohl die Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht als auch sie stünden für das Gegenteil von rechter Politik. Sie engagierten sich für soziale Gerechtigkeit, für Frieden und gegen Gewalt. Zu der Kundgebung am Samstag sind nach Angaben der Polizei 10.000 Teilnehmer angemeldet.