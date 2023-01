Aldi Süd Foto: picture alliance/dpa/Archivbild up-down up-down Lebensmittel Aldi Süd will Kinderprodukte an WHO-Empfehlungen anpassen Von dpa | 11.01.2023, 16:37 Uhr

Der Discounter Aldi Süd will bis Ende 2025 die Rezepturen seiner Kinderprodukte wie Joghurts, Getränke oder Cerealien an die Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation anpassen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Discounter setze sich für eine bewusste Ernährung ein und fördere gesundheits- und nachhaltigkeitsbewusstes Marketing gegenüber Kindern.