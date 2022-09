Atomkraftwerk Isar 2 Foto: Armin Weigel/dpa/Archivbild up-down up-down Energieversorgung AKW-Isar-Betreiber: Reservebetrieb „technisch nicht machbar“ Von dpa | 07.09.2022, 15:41 Uhr

Der Betreiber des Atomkraftwerks Isar 2 hat nach einem Medienbericht das Bundeswirtschaftsministerium davor gewarnt, die Anlage ab dem Jahreswechsel in eine Reserve zu überführen. Der Vorschlag des Ministeriums, „zwei der drei laufenden Anlagen zum Jahreswechsel in die Kaltreserve zu schicken, um sie bei Bedarf hochzufahren, ist technisch nicht machbar und daher ungeeignet, um den Versorgungsbeitrag der Anlagen abzusichern“, zitierte der „Spiegel“ am Mittwoch aus einem Brief des Preussenelektra-Chefs Guido Knott. Das Schreiben sei vom Dienstag datiert und an den Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Patrick Graichen, gerichtet. Preussenelektra gehört zu Deutschlands größtem Energiekonzern Eon.