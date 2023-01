Räumung von Lützerath Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Lützerath-Räumung Räumung auf der Zielgeraden: Aktivisten in Tunnel Von dpa | 13.01.2023, 07:56 Uhr

Die Räumung der vom Braunkohleabbau bedrohten Siedlung Lützerath nähert sich bereits dem Abschluss. Noch an diesem Freitag will die Polizei an ihr Ziel kommen. Das größte Problem sind dabei die Tunnel.