Greenpeace Aktivisten wegen Protest an Staatskanzlei vor Gericht Von dpa | 21.09.2023, 17:56 Uhr Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Zweieinhalb Jahre nach ihrer Protestaktion an der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei in Düsseldorf müssen sich von diesem Freitag (11.00 Uhr) an vier Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace vor dem Amtsgericht verantworten. Den zwei Frauen und zwei Männern aus Hamburg und Niedersachsen werden Hausfriedensbruch oder Beihilfe dazu vorgeworfen.