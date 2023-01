Räumung von Lützerath Foto: Roberto Pfeil/dpa up-down up-down Lützerath-Räumung Räumung geht weiter: Demonstranten kommen nicht mehr durch Von dpa | 12.01.2023, 12:04 Uhr

Bei nasskaltem Wetter und starkem Wind harren in Lützerath noch immer Klimaaktivisten in Baumhäusern, Hütten und besetzten Häusern aus. Doch die Polizei kommt überraschend zügig voran, Klimaaktivisten sind frustriert. Ganz in der Nähe wird in ihrem Sinne demonstriert.