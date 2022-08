ARCHIV - Flaggen wehen vor der Konzernzentrale vom Energiekonzern RWE. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild FOTO: Rolf Vennenbernd up-down up-down Energie Aktivisten stoppen Geländearbeiten von RWE bei Lützerath Von dpa | 03.08.2022, 11:46 Uhr

In der Nähe des Braunkohletagebaus Garzweiler haben Aktivisten am Mittwoch Geländearbeiten des Energieunternehmens RWE in der Nähe der Ortschaft Lützerath gestoppt. RWE hatte zwei Baustellen-Bagger eingesetzt, um einen Erdwall zu ziehen und damit Betriebsgelände zu markieren. Mit einer Sitzblockade stoppten mehr als 50 teilweise vermummte Aktivisten die Arbeiten. Es kam auch zu Rangeleien. Die Aachener Polizei postierte sich zwischen beiden Seiten. Die Situation werde beobachtet, RWE sei nicht an einer Eskalation interessiert, sagte ein Sprecher des Unternehmens.