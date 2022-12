Polizistin in NRW Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Gruppe bekennt sich zur Aktion Aktivisten lassen erneut Luft aus SUV-Reifen Von dpa | 01.12.2022, 14:45 Uhr

Aktivisten haben in Essen und Bonn erneut die Luft aus den Reifen PS-starker Autos gelassen. In den sozialen Netzwerken sprach die Gruppe „Tyre Extinguishers“ selbst von 26 Fahrzeugen in Essen und 9 Fahrzeugen in Bonn. Bei der Polizei aktenkundig waren allerdings deutlich weniger Fälle. „Wir gehen davon aus, dass die meisten Geschädigten einfach ihre Reifen wieder aufpumpen und gar keine Anzeige erstatten“, sagte ein Polizeisprecher in Bonn.