Demonstration Aktivisten besetzen Baubagger in der Nähe von Lützerath Von dpa | 27.07.2022, 11:04 Uhr

Am Braunkohletagebau Garzweiler haben Aktivsten am Mittwoch nahe der Ortschaft Lützerath einen Hydraulikbagger des Energieunternehmens RWE gestoppt und besetzt. Mit dem Bagger solle ein Wall errichtet werden, um eine Verlagerung der Betriebsgrenze des Braunkohletagebaus zu markieren, sagte ein RWE-Sprecher. Die Polizei in Aachen teilte mit, ihre Kontaktbeamten seien vor Ort. Diese Kommunikationskräfte seien mit den Aktivisten und den beiden Bagger-Besetzern im Gespräch. Das habe sich in der Vergangenheit bewährt.