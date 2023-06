Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizeieinsatz Aktion in Dortmund: „Einsatz gegen Clan-Kriminalität“ Von dpa | 30.06.2023, 11:41 Uhr

Bei einem Großeinsatz in Dortmund und Lünen hat die Polizei fast 350 Personen in „einschlägigen Lokalitäten und Örtlichkeiten“ kontrolliert. Die Aktion habe sich gegen Clan-Kriminalität gerichtet, es seien 17 per Haftbefehl gesuchte Menschen festgenommen worden, berichtete die Polizei am Freitag. „Ein besonderes Highlight war die Festnahme eines polizeibekannten Drogendealers, der bei seiner Kontrolle insgesamt 180 Verkaufseinheiten Betäubungsmittel bei sich führte“, hieß es.