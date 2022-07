ARCHIV - Ein Polizist hält bei einer Verkehrskontrolle eine Winkerkelle in der Hand. Foto: Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild FOTO: Paul Zinken up-down up-down Verkehr Aktion gegen Raser: Polizei kontrolliert knapp 60 Fahrzeuge Von dpa | 24.07.2022, 11:44 Uhr

„Wer rasen will, hat in Dortmund nichts zu suchen“: Unter diesem Motto hat die Polizei bei einer Kontrollaktion gegen die Tuner-, Raser-, und Poserszene 34 Verwarngelder wegen zu schnellen Fahrens erhoben und zahlreiche Anzeigen aufgrund verschiedener Verstöße ausgestellt. Insgesamt wurden in der Nacht auf Samstag in der Dortmunder Innenstadt, in den Bereichen Hafen und Phoenix-West sowie am Phoenixsee, 58 Fahrzeuge kontrolliert, wie die Beamten am Sonntag mitteilten.