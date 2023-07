Thyssenkrupp Nucera Dortmund Foto: Fabian Strauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Industriekonzern Aktie von Thyssenkrupp-Wasserstofftochter Nucera: 20 Euro Von dpa | 05.07.2023, 19:17 Uhr

Der Industriekonzern Thyssenkrupp bringt seine Wasserstofftochter Nucera zu 20,00 Euro je Aktie an die Börse. Der finale Angebotspreis entspreche einer Marktkapitalisierung von 2,53 Milliarden Euro, teilte Thyssenkrupp Nucera am Mittwoch in Dortmund mit.