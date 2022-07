ARCHIV - Eine Frau hat sich eine rote Schleife angeheftet. Foto: Oliver Berg/dpa/Illustration FOTO: Oliver Berg up-down up-down Medizinische Versorgung Aidshilfe will volle Versorgung für geflüchtete HIV-Kranke Von dpa | 06.07.2022, 14:55 Uhr

Die deutsche Aidshilfe (DAH) fordert volle medizinische Versorgung für geflüchtete Aidskranke unabhängig von Pass und Aufenthaltsstatus. Menschen ohne Aufenthaltspapiere hätten oft keinen Zugang zum Medizinsystem, sagte DAH-Vorstand Winfried Holz am Mittwoch in Duisburg. „Die Folge sind vermeidbare Aids-Erkrankungen.“ Holz sprach am Mittwoch anlässlich einer bundesweiten Konferenz der Aidshilfe, die mit rund 400 Teilnehmern von Donnerstag bis Sonntag in Duisburg stattfindet.