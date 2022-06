ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied Tiere Aggressiver Dobermann beißt drei Passanten Von dpa | 03.06.2022, 12:11 Uhr

Ein aggressiver Hund hat in Mülheim an der Ruhr mehrere Passanten angegriffen und zwei von ihnen durch Bisse schwer verletzt. Der Dobermann sei am Donnerstag aus dem Haus der Besitzerin entwischt. Immer wieder habe er auf der Straße nach Personen geschnappt und sei auf die Fahrbahn gelaufen. Auch die alarmierten Polizisten konnten das Tier nicht einfangen. Pfefferspray oder ihre Pistolen wollten die Beamten nicht einsetzen, um die Menschen in der Umgebung nicht zu gefährden.