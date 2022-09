Christian Blex Foto: Swen Pförtner/dpa/Archiv up-down up-down Russland-Reise AFD-Politiker Blex drohen Konsequenzen als Parteimitglied Von dpa | 28.09.2022, 11:19 Uhr

Nachdem der Politiker Christian Blex aus der Landtagsfraktion der AfD geflogen ist, drohen ihm auch Konsequenzen als Parteimitglied. Man werde die „Causa Blex“ bei der nächsten Landesvorstandssitzung beraten, sagte AfD-NRW-Parteichef Martin Vincentz am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die Sitzung sei wegen interner Fristen erst am 16. Oktober. Man werde dann über „mögliche Ordnungsmaßnahmen“ gegen Blex sprechen, so Vincentz.