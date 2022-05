ARCHIV - Ein Mikrofon steht vor einem AfD-Logo. Foto: Sina Schuldt/dpa FOTO: Sina Schuldt NRW-Landtagswahlen AfD jubelt trotz Verlusten - Wagner: „Wir sind drin“ Von dpa | 15.05.2022, 21:31 Uhr

Der AfD-Spitzenkandidat Markus Wagner hat sich trotz der Verluste seiner Partei bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen zufrieden gezeigt. „Wir können jetzt wirklich guter Dinge sein und auch mal ein bisschen feiern“, sagte er kurz nach 18.00 Uhr am Sonntag auf der Wahlparty seiner Partei in Düsseldorf. Er rechnete fest mit einem Wiedereinzug seiner Partei in den Landtag: „Wir sind drin.“