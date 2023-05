Radfahrerinnen und Radfahrer Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild up-down up-down Demonstration ADFC erwartet tausende Radler zu Sternfahrt nach Düsseldorf Von dpa | 07.05.2023, 05:47 Uhr

Mit einer Sternfahrt nach Düsseldorf will der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) am Sonntag für bessere Radwege und mehr Klimaschutz demonstrieren. Die Radfahrer treffen sich am Vormittag in vielen verschiedenen Städten und fahren dann etwa von Bonn, Dortmund, Gelsenkirchen und Mönchengladbach aus in die Landeshauptstadt. Dort sollen sich die Zubringertouren am frühen Nachmittag (ca. 14.30 Uhr) treffen und gemeinsam zu einer Protestfahrt durch Düsseldorf aufbrechen.