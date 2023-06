ADAC erwartet Staus auf Nordrhein-Westfalens Autobahnen Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild up-down up-down Verkehr ADAC: Zweite Reisewelle auf Autobahnen in NRW erwartet Von dpa | 30.06.2023, 05:33 Uhr

Freitagnachmittag kann es auf den Autobahnen wieder voll werden. Der ADAC geht von einer zweiten Reisewelle in den Sommerferien aus. Allerdings ist auch noch der Berufsverkehr unterwegs. An anderen Zeitpunkten wäre der Start in den Urlaub wohl etwas entspannter.