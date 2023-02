Autofahrt im Winter Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr ADAC: Winter schlecht für NRW-Straßen: Schlagloch-Gefahr Von dpa | 07.02.2023, 12:21 Uhr

Der aktuelle Winter mit seinen häufigen Wechseln zwischen Nässe und Frost könnte sich als fatal für die Straßen in Nordrhein-Westfalen erweisen. Hinzu komme die wachsende Verkehrsbelastung nach der Corona-Pandemie, teilte der ADAC Nordrhein am Dienstag in Köln mit. Der Automobilclub befürchtet eine erhebliche Zunahme von Schlaglöchern.