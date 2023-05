Stau Foto: Mia Bucher/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr ADAC warnt vor vielen Staus am Mittwoch Von dpa | 15.05.2023, 13:01 Uhr

Angesichts des bevorstehenden Feiertages Christi Himmelfahrt rechnet der ADAC bereits ab Mittwochmittag wieder mit vielen Staus auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen. „Der Tag vor Christi Himmelfahrt war 2022 sowohl in NRW als auch bundesweit der zweitstaureichste Tag des Jahres“, erklärte ADAC Verkehrsexperte Roman Suthold am Montag.