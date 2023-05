Staus erwartet Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Autobahnverkehr ADAC warnt vor langen Staus am Pfingstwochenende Von dpa | 26.05.2023, 03:03 Uhr

Auf den Autobahnen wird es jetzt wieder besonders voll. Der Pfingstreiseverkehr rollt an. Die meisten Staus sind laut ADAC bereits an diesem Freitagnachmittag zu erwarten. Aber auch an anderen Tagen müssen Autofahrer mit einer Geduldsprobe rechnen.