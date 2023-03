Stau auf dem Kölner Ring Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild up-down up-down Verkehr ADAC rechnet in den Osterferien wieder mit vielen Staus Von dpa | 29.03.2023, 07:52 Uhr

Wie bereits im vergangenen Jahr rechnet der ADAC über Ostern mit vielen Staus in Nordrhein-Westfalen. „Wir gehen davon aus, dass viele Reisende die Feiertage für einen Kurztrip nutzen oder ihren Urlaub in den Ferien um Karfreitag und Ostermontag verlängern. Außerdem finden an Ostern gerne Familienbesuche statt“, sagt Roman Suthold, Verkehrsexperte des ADAC in NRW.