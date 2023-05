A45-Talbrücke Rahmede Foto: Christoph Reichwein/dpa up-down up-down Talbrücke ADAC mahnt: Rahmede-Neubau darf nicht verzögert werden Von dpa | 07.05.2023, 11:38 Uhr

Der ADAC hat unmittelbar vor der geplanten Sprengung der Rahmede-Talbrücke an der Autobahn 45 am Sonntagmittag vor Verzögerungen beim angestrebten Neubau gewarnt. Eine schnellstmögliche Fertigstellung sei in vielfacher Hinsicht von herausragenden Bedeutung, betonte der ADAC in NRW. Am Mittag um 12.00 Uhr soll das bis zu 70 Meter hohe, gut 450 Meter lange und 17.000 Tonnen schwere Bauwerk in ein gewaltiges Fallbett aus 100.000 Kubikmetern Erde stürzen.