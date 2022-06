Fahrzeuge stehen auf einer Autobahn im Stau. Foto: Mia Bucher/dpa/Symbolbild FOTO: Mia Bucher Verkehr ADAC: Knapp 350 Kilometer Stau zum Start an Pfingsten Von dpa | 03.06.2022, 18:03 Uhr

Für viele Familien, Pendler und Lkw-Fahrer hat das lange Pfingstwochenende am Freitagnachmittag mit einer Geduldsprobe auf den stark befahrenen Autobahnen in Nordrhein-Westfalen begonnen. Nach Angaben des ADAC Nordrhein kam es ab 12.30 Uhr zunehmend zu Staus und stockendem Verkehr. Die Staus summierten sich demnach in der Spitze gegen 16.20 Uhr auf eine Gesamtlänge von knapp 350 Kilometern. Danach hätten die Staulängen wieder abgenommen. „Das hat genau unseren Erwartungen entsprochen“, sagte Sprecher Thomas Müther. Viele Kurzurlauber hätten sich bereits auf den Weg gemacht, während zugleich auch noch Berufspendler unterwegs gewesen seien.