ARCHIV - Autos stauen sich auf einer Autobahn. Foto: Christoph Schmidt/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Schmidt Himmelfahrt ADAC erwartet am langen Wochenende viele Staus in NRW Von dpa | 23.05.2022, 09:03 Uhr

Der ADAC in NRW rechnet am kommenden langen Christi-Himmelfahrts-Wochenende mit vielen Staus auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen. „Es gibt praktisch keine Corona-Einschränkungen mehr für den Urlaubsverkehr. Wenn die hohen Spritpreise und Lebenshaltungskosten der Reiselust keinen Dämpfer verpassen, wird sich das Stauniveau der Zeit vor Corona annähern“, sagte ADAC-Verkehrsexperte Roman Suthold am Montag.