Verbraucher ADAC: Drastische Preisaufschläge beim Tanken an der Autobahn Von dpa | 22.06.2023, 06:05 Uhr

Beim Tanken an Autobahntankstellen fallen nach einer aktuellen Stichprobe des ADAC drastische Preisaufschläge an. Dort mussten Autofahrer in Nordrhein-Westfalen für einen Liter Super E10 im Schnitt 44,4 Cent mehr zahlen als an Tankstellen abseits der Autobahn. Diesel war durchschnittlich 40,6 Cent teurer. Der ADAC hat nach eigenen Angaben im März zeitgleich die Spritpreise an sieben Autobahntankstellen in NRW mit den Preisen der jeweils nächstgelegenen Tankstelle abseits der Autobahn verglichen.