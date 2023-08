Verkehr ADAC: Deutlich mehr Staus auf NRW-Straßen in Sommerferien Von dpa | 07.08.2023, 17:11 Uhr | Update vor 53 Min. Stau Foto: Mia Bucher/dpa/Symbolbild up-down up-down

In den diesjährigen Sommerferien haben Autofahrer in Nordrhein-Westfalen deutlich öfter und oft auch länger im Stau gestanden als im Vorjahr. Das teilte der ADAC am Montag mit.