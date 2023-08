Polizeieinsatz Achtmonatiges Kleinkind bei Frontalunfall schwer verletzt Von dpa | 24.08.2023, 16:22 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind in Petershagen (Kreis Minden-Lübbecke) drei Menschen schwer verletzt worden - darunter ein acht Monate altes Kind. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, befuhr eine 24-jährige Frau mit dem Kleinkind in ihrem Auto die L770 in Richtung Wiedensahl (Niedersachsen). Als sie nach links abbiegen wollte, prallte sie frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines 19-Jährigen zusammen.