Kleve Achtjähriges Mädchen nach Schwimmunfall außer Lebensgefahr Von dpa | 28.10.2022, 13:28 Uhr

Im Fall eines beim Schwimmunterricht zunächst leblos im Wasser gefundenen und erfolgreich wiederbelebten acht Jahre alten Mädchens geht die Kriminalpolizei von einem Unglücksfall aus. Das Kind werde weiter in einer Klinik behandelt, akute Lebensgefahr bestehe aber nicht mehr, teilte die Polizei in Kleve (Niederrhein) am Freitag mit.