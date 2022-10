Rettungshubschrauber Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Notfall Achtjährige geht beim Schwimmunterricht unter: Lebensgefahr Von dpa | 27.10.2022, 15:06 Uhr

Ein acht Jahre altes Mädchen ist in Kleve beim Schwimmunterricht aus unbekannten Gründen untergegangen und schwebt nun in Lebensgefahr. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten die beiden Lehrkräfte beim Unterricht im Schulschwimmbad der Grundschule am Donnerstagmorgen, dass das Mädchen plötzlich leblos im Wasser trieb. Sie hätten die Achtjährige aus dem Wasser geholt und erfolgreich wiederbelebt, sagte eine Polizeisprecherin. Das Kind sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden.