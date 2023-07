Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Bochum Acht Verletzte bei Verkehrsunfall in Bochum Von dpa | 02.07.2023, 11:28 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Bochum sind am Samstagabend acht Menschen verletzt worden - vier davon schwer. Nach den ersten Ermittlungen hatte ein 24-jährigen Autofahrer mit seinem Wagen ein Rotlicht vor einer Kreuzung missachtet und war danach auf der Kreuzung mit zwei anderen Fahrzeugen kollidiert, wie die Bochumer Polizei am Sonntag berichtete.