Olpe Acht Menschen bei Verkehrsunfall verletzt Von dpa | 28.05.2023, 19:15 Uhr

An einer Kreuzung in Olpe sind am Sonntag zwei Fahrzeuge zusammengestoßen, wobei acht Menschen teils schwer verletzt wurden. Nach Auskunft der Polizei hatte ein 92-jähriger Autofahrer beim Abbiegen den anderen Wagen übersehen, der Vorfahrt hatte.