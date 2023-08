Grüne Energie Abstandsgesetz bei Windrädern: AfD will dritte Lesung Von dpa | 23.08.2023, 10:31 Uhr | Update vor 24 Min. Erneuerbare Energien Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down

Das Gesetz zum Wegfall des pauschalen 1000-Meter-Mindestabstands von Windenergieanlagen zu Wohnsiedlungen in Nordrhein-Westfalen muss im Landtag eine ungeplante weitere Hürde nehmen. Die AfD-Fraktion setzte am Mittwoch eine dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Regierungsfraktionen von CDU und Grünen durch. In der Regel werden Gesetze im NRW-Landtag in zwei Lesungen verabschiedet.