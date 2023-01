Covestro Zentrale Leverkusen Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild up-down up-down Chemie Abschreibungen brocken Covestro Jahresverlust ein Von dpa | 13.01.2023, 18:50 Uhr

Hohe Abschreibungen haben den Kunststoffkonzern Covestro 2022 überraschend in die roten Zahlen gerissen. Unter dem Strich stehe nach vorläufigen Zahlen ein Verlust von 300 Millionen Euro, teilte der Dax-Konzern am Freitagabend in Leverkusen mit. Vom Dienstleister Vara befragte Analysten hätten im Schnitt mit einem Gewinn von 420 Millionen Euro gerechnet, hieß es weiter.