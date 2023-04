Abiturklasse Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Schulen Abiturprüfungen am Donnerstag finden statt: Download läuft Von dpa | 19.04.2023, 15:31 Uhr

Nach der Technik-Panne zum geplanten Start der Abiturprüfungen in NRW am Mittwoch kann der nächste Prüfungstermin in weiteren Fächern am Donnerstag eingehalten werden. Der Download der schriftlichen Abituraufgaben für die Prüfungen am Donnerstag (20. April) „verläuft reibungslos“, teilte das Schulministerium am Mittwoch auf Twitter mit. Die Prüfungen könnten „wie geplant stattfinden“.