Schulen Abi-Verschiebung womöglich wegen neuer IT-Sicherheitstechnik Von dpa | 19.04.2023, 19:19 Uhr

Die folgenschweren Probleme beim Download der Abiturprüfungen in Nordrhein-Westfalen hängen möglicherweise mit einer erstmals genutzten IT-Sicherheitstechnik zusammen. „Eine Ursache für die Probleme könnte mit der neu eingeführten Zwei-Faktoren-Authentifizierung zusammenhängen, auch wenn sämtliche Tests im Vorfeld hierzu positiv verlaufen sind“, teilte das Schulministerium am Mittwochabend mit. Die zusätzliche Sicherheitsstufe sei deshalb jetzt wieder deaktiviert worden. Die Aufgaben für die nächsten Abiturprüfungen könnten sich die Schulen nun wieder mit der in den vergangenen Jahren angewendeten Technik herunterladen.