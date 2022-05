Das Schulhofschild einer Schule steht schief neben abgebrochenen Ästen. Foto: Bernd Thissen/dpa FOTO: Bernd Thissen Unwetter Abi-Prüfungen in Lippstadt und Paderborn wie geplant Von dpa | 23.05.2022, 12:53 Uhr

Die wenigen noch ausstehenden Abiturprüfungen an den wegen der Unwetterschäden vorsichtshalber noch geschlossenen Schulen in Paderborn und Lippstadt werden stattfinden. Wie einige Kitas, Grundschulen und Realschulen war in Paderborn am Montag auch das Gymnasium Pelizaeus unzugänglich, weil dort nach dem verheerenden Tornado vom vergangenen Freitag noch Aufräum- und Sanierungsarbeiten notwendig waren. Ein Gebäudeteil des Gymnasiums blieb jedoch für die Abiturientinnen und Abiturienten erreichbar und geöffnet, so dass dort mündliche Prüfungen abgelegt werden konnten, wie die Stadt Paderborn mitteilte.