Schulen Abi-Panne: NRW-Schulministerin gesteht Kommunikationsfehler Von dpa | 21.04.2023, 12:35 Uhr

Nordrhein-Westfalens Schulministerin Dorothee Feller (CDU) hat Kommunikationsfehler während der schweren technischen Panne beim Abitur-Start eingeräumt. Vorwürfe, sie sei am vergangenen Dienstag „abgetaucht“ wies die Ministerin am Freitag in einer Sondersitzung des Schulausschusses des Düsseldorfer Landtags aber zurück. Ihre Pressestelle hätte aber auf telefonischem Wege die Medien informieren und auf dem Laufenden halten sollen, sagte Feller. Dass das nicht geschehen sei, tue ihr leid.