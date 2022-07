PRODUKTION - Ein Kaninchen sitzt im Tierheim Leverkusen. Foto: Federico Gambarini/dpa/Archivbild FOTO: Federico Gambarini up-down up-down Tiere Abgabewelle und hohe Energiekosten: Tierheime schlagen Alarm Von dpa | 18.07.2022, 05:28 Uhr

Vor dem Urlaub fragt sich so mancher Tierbesitzer: Was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Hund oder meiner Katze? In der Saison berichten Tierheime von einer regelrechten Abgabewelle. Doch das ist nicht ihr einziges Problem.