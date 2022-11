Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Abflussreiniger: Hausbewohner müssen evakuiert werden Von dpa | 15.11.2022, 07:29 Uhr

Wegen der Anwendung einer großen Menge an chemischem Abflussreiniger musste in Bonn ein Mehrfamilienhauses evakuiert werden. Rund fünf Liter der stark ätzenden Flüssigkeit seien am Montagabend in einer Küche angewendet worden, teilte ein Sprecher mit. Bereits im Treppenhaus habe man einen beißenden Geruch wahrnehmen können.