Vor der Räumung von Lützerath - Bürgerversammlung Foto: Ann-Marie Utz/dpa Demonstration Aachener Polizeipräsident: Lützerath-Einsatz herausfordernd Von dpa | 10.01.2023, 19:37 Uhr

Die bevorstehende Räumung des Protestdorfs in Lützerath ist nach Einschätzung von Aachens Polizeipräsident Dirk Weinspach einer der herausforderndesten Einsätze der letzten Jahre. Der Einsatz solle so deeskalierend wie möglich durchgeführt werden, sagte er am Dienstagabend bei einer Informationsveranstaltung mit Vertretern von Polizei und des Kreises Heinsberg. Die Aachener Polizei hat die Einsatzleitung.