Räumung von Lützerath Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Bergbau Aachener Bischof fordert Verzicht auf Gewalt in Lützerath Von dpa | 11.01.2023, 15:00 Uhr

Der Aachener Bischof Helmut Dieser hat im Konflikt um die Räumung des Braunkohledorfs Lützerath an alle Seiten appelliert, keine Spirale der Gewalt in Gang zu setzen. „Friedliche Proteste sind zentraler Bestandteil einer lebendigen Demokratie“, unterstrich er am Mittwoch laut Mitteilung des Generalvikariats. „Zu einem glaubwürdigen Rechtsstaat gehört aber auch, dass Regeln und Vereinbarungen eingehalten werden.“