Maria Kolesnikowa Foto: Ramil Nasibulin/BelTA/AP/dpa/Archiv Silvesterpredigt Aachener Bischof fordert Freiheit für Karlspreisträgerin Von dpa | 31.12.2022, 19:10 Uhr

Aachens Bischof Helmut Dieser hat in seiner Silvesterpredigt die Freilassung der Karlspreisträgerin Maria Kolesnikowa aus der Haft in Belarus verlangt. Er appelliere zusammen mit den Ausrichtern des Karlspreises, dass Kolesnikowa, die 2022 mit zwei weiteren Frauen die Auszeichnung bekommen hatte, „umgehend aus der Haft entlassen wird und alle nötige medizinische Behandlung bekommt“, sagte Dieser laut des vorab veröffentlichten Predigttextes am Samstag im Dom von Aachen.