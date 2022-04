Unfall FOTO: Stefan Puchner Düsseldorf A44: Schwerlaster mit Windkraftrad-Turm in Graben gerutscht Von dpa | 05.04.2022, 22:10 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach dem Unfall eines mit einem Windkraftrad-Turm beladenen Schwerlasttransporters am Dienstagmorgen auf der Autobahn 44 hat die schwierige Bergung begonnen. Die könne sich aber noch bis in die Nacht hinziehen, sagte ein Düsseldorfer Polizeisprecher am Abend. Erst musste ein rund 400 Tonnen schwerer Kran an den Unfallort auf der A44 in Höhe der Anschlussstelle Münchheide bei Willich am Niederrhein gebracht werden. Danach sei dann mit der Bergung begonnen worden.