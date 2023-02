Gesperrte Straße Foto: David Young/dpa/Symbolbild up-down up-down Düsseldorf A44 nach LKW-Unfall gesperrt: Fahrer im Krankenhaus Von dpa | 11.02.2023, 11:18 Uhr

Die Autobahn 44 musste in der Nähe des Düsseldorfer Flughafens nach einem LKW-Unfall in Fahrtrichtung Aachen komplett gesperrt werden. Ein Sattelzug mit Kippmulde ist im Bereich der Anschlussstelle Düsseldorf-Stockum am Samstagmorgen gegen 5.59 Uhr umgekippt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die „WAZ“ berichtete. Bei dem Unglück sind der geladene Erdaushub und Betriebsstoffe auf die Fahrbahn geraten. Der 57 Jahre alte Fahrer wurde laut Polizei mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.