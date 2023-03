Gesperrte Straße Foto: David Young/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall A42 zwischen Herne-Börnig und Herne-Horsthausen gesperrt Von dpa | 30.03.2023, 21:58 Uhr

Die Autobahn 42 ist zwischen den Anschlussstellen Herne-Börnig und Herne-Horsthausen nach einem Unfall in Fahrtrichtung Duisburg voll gesperrt worden. Zwei Menschen verletzten sich bei dem Unfall an einem Stauende schwer, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte.