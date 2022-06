ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf einem Einsatzwagen der Polizei. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Patrick Pleul Verkehr A40 bei Dortmund kurz gesperrt: Einsatz wegen Tötungsdelikt Von dpa | 07.06.2022, 10:08 Uhr

Im Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt in der Dortmunder Nordstadt vor gut einer Woche läuft derzeit ein Polizeieinsatz. Dafür musste am Dienstagmorgen auf der A40 die Anschlussstelle Dortmund-Barop in Fahrtrichtung Essen für eine gute halbe Stunde gesperrt werden, wie ein Polizeisprecher auf dpa-Anfrage sagte. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.