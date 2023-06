Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down Köln A4: Motorrollerfahrer kommt von der Straße ab und stirbt Von dpa | 08.06.2023, 05:53 Uhr

Ein Mann ist mit seinem Motorroller auf der A4 in Köln von der Straße abgekommen und gestorben. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 70-Jährige am Mittwochabend auf die Auffahrt Köln-Klettenberg und verlor in der Rechtskurve die Kontrolle über seinen Motorroller, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Demnach kam er von der Straße ab, fiel vom Motorroller und prallte gegen einen Baum. Der Mann starb an der Unfallstelle.