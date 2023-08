Unfall A31: 57-Jährige in Lebensgefahr nach Kollision zweier Autos Von dpa | 20.08.2023, 13:02 Uhr | Update vor 1 Std. Polizei Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einer Kollision zweier Autos auf der Autobahn 31 bei Heek (Kreis Borken) sind zwei Menschen schwer verletzt worden - darunter eine 57-Jährige lebensgefährlich. Die Frau war am späten Samstagabend in Fahrtrichtung Emden unterwegs, als ein 20-jähriger Mann zwischen den Anschlussstellen Legden/Ahaus und Heek aus bislang ungeklärter Ursache mit sehr hoher Geschwindigkeit ungebremst mit seinem Auto auf ihren Wagen auffuhr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Fahrzeuge seien daraufhin ins Schleudern geraten. Die beiden Verletzten kamen in Krankenhäuser.