Verkehr A2: Neue Anschlussstelle „Lünen-Süd" freigegeben Von dpa | 30.06.2022, 14:20 Uhr

Die Autobahn 2 in Nordrhein-Westfalen hat eine neue Anschlussstelle. Am Donnerstagmittag fuhren die ersten Autos über „Lünen-Süd“ in Fahrtrichtung Oberhausen auf, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Davon profitieren vor allem Anwohner im südlichen Lünen und im nordöstlichen Dortmund. Verkehrsexperten rechnen mit rund 3000 täglich auf- oder abfahrenden Fahrzeugen.